Großzügige Spende: Lions Club Wittlich unterstützt Förderverein Hospitzhaus

WITTLICH. Der Lions Club Wittlich-Lesura überreichte im April 2024 eine Spende in Höhe von 3.000 Euro an den Förderverein Hospizhaus Wittlich für die Region Eifel-Mosel e.V. für dessen Engagement zur Verbreitung des Hospizgedankens und zur Förderung der Hospiz- und Palliativarbeit in der Region.

„Unter unserem Leitbild ‚We serve‘ treten wir dafür ein, durch persönliches Engagement vor Ort den Lions-Gedanken in der Region umzusetzen, die Förderung von Projekten hilfsbedürftiger Menschen sowie einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlich materiellen Nutzen zu ziehen“ so Frau Barbara C. Adt, die Vorsitzende des Fördervereins des Lions Club Wittlich-Lesura.

„Die Begleitung todkranker und sterbender Menschen geht uns alle an. Hier zeigt sich, welche Werte uns wichtig sind und in welcher Gesellschaft wir leben möchten.“ Daher habe man sich bewusst für die Unterstützung des Fördervereins entschieden.

Der Vorsitzende des Fördervereins Dr. Peter Locher bedankte sich für die großzügige Spende und betonte, dass sich der Verein in diesem Sinne künftig für die ganzheitliche, helfende Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen und deren Nahestehenden engagieren und insbesondere das neue Hospizhaus in Wittlich ideell und finanziell unterstützen will.

„Das Hospizhaus in Wittlich ist nicht nur auf bürgerschaftliches Engagement angewiesen, sondern auch auf die finanzielle Unterstützung für den Aufbau, die Ausstattung und insbesondere den laufenden Betrieb.“ „Wir konnten bereits die ersten 100 Mitglieder im Förderverein begrüßen, freuen uns über weiteren Mitgliederzuwachs – und natürlich auch über weitere Spenden“ so Dr. Locher.

Weitere Infos zum Förderverein per E-Mail an: [email protected]. Mehr Infos zum Hospizhaus Wittlich unter: www.hospiz-wittlich.de. (Quelle: Lions Club Wittlich-Lesura/Heinz Peter Schäfer)