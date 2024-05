Service und Beratungsqualität: Sparkasse Trier als „Premiumpartner Förderberatung“ ausgezeichnet

TRIER. Die Sparkasse Trier ist von der Landesbank Baden-Württemberg erneut als Premiumpartner „Förderberatung“ für das Jahr 2023 ausgezeichnet worden.

Laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bestätigt diese Anerkennung den herausragenden Service, die exzellente Beratungsqualität und das Engagement der Mitarbeitenden der Sparkasse Trier.

So sprechen auch die erreichten Werte für sich: Im Jahr 2023 wurden von der Sparkasse Trier für Ihre Kundinnen und Kunden 350 Darlehen mit einem Fördervolumen von über 82 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen ca. 50 Mio. EUR auf den privaten Wohnungsbau und ca. 32 Mio. EUR wurden als Mittelstandskredite vergeben.

Kürzlich wurde die dazugehörige Urkunde durch Frau Ina Fiedler von der LBBW, Betreuerin der Sparkassen in Rheinland-Pfalz, offiziell in den Räumen der Sparkasse Trier übergeben.

Dr. Peter Späth, Vorstandvorsitzender der Sparkasse Trier dazu: „Ein großes Dankeschön an alle, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben. Wir versichern, unsere Kundinnen und Kunden auch weiterhin mit Bestleistung und Engagement zu betreuen. Danke auch an die Landesbank Baden-Württemberg für die Anerkennung unserer Arbeit und das Vertrauen in uns.“

Die Beratung können alle Interessierten in Anspruch nehmen. Die Beraterinnen und Berater der Sparkasse Trier möchten sicherstellen, dass die bestmögliche Unterstützung geboten wird, damit die Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden können.

Über folgende Links kann von der exklusiven Förderberatung profitiert werden: https://www.sparkasse-trier.de/baufi für den privaten Bereich und auf https://www.sparkasse-trier.de/kfw-foerderung für gewerbliche Anfragen.