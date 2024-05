Region: Jugendberufsagentur mit neuer Internetseite – viele praxisnahe Hilfen

TRIER. Junge Erwachsene aus Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg, die am Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder den Beruf stehen, bekommen gebündelte Hilfe bei der Jugendberufsagentur der Region Trier (JBA), die auch vom städtischen Jugendamt unterstützt wird. Sie hat nun eine neue Internetseite mit vielen praxisnahen Hilfen.

Das Portal www.jba-region-trier.de bietet unter anderem ein interaktives Kontaktformular, mit dem die Beratungsbedarfe der jungen Erwachsenen zwischen 14 und 26 Jahren abgefragt werden. Zudem wird die direkte Zuordnung zu einem der Angebote erleichtert.

Auf der Webseite werden die wichtigsten Beratungsfelder der JBA in jugendgerechter Sprache erklärt. Und es gibt einen Überblick über die Partner der Jugendberufsagentur, die in den Schulen oder der von der Stadtverwaltung geförderten Schulsozialarbeit bei Bedarf einen direkten Kontakt zu den Jugendlichen herstellen.

Die Internetseite ist zudem mit vielen barrierefreien Funktionen ausgestattet. Es gibt die Möglichkeit, den Kontrast, die Textgröße oder die Farbgebung der Seite anzupassen. Auch gibt es die Internetseite in Leichter Sprache sowie Videos in Gebärdensprache, die sowohl die Internetseite erläutern als auch die Erklärung zur Barrierefreiheit übersetzen.

Angesprochen werden sollen mit der neuen Internetseite der JBA junge Erwachsene, die nach Orientierung in Schule, Beruf, Ausbildung und auch bei persönlichen Problemen suchen. Dies ist unabhängig davon, ob ein Flucht- und Migrationshintergrund vorliegt. Die Internetseite bietet auch Informationen in Einfacher Sprache. Es gibt zudem eine Vorlesefunktion für jeden Textabschnitt. Auch Fachpersonal in der Arbeit mit Jugendlichen sowie Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Ehrenamtliche oder Sprachpaten können sich über die Arbeit der JBA informieren und Hilfe bei der Kontaktaufnahme anbieten.

Die Jugendberufsagentur hat fünf Träger: die Stadt, den Landkreis Trier- Saarburg, die beiden Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Das Team der regionalen JBA kann dank der engen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Jugendämtern, der Berufs- sowie der Bürgergeldberatung eine umfassende Beratung zu verschiedenen Rechtsbereichen aus einer Hand anbieten. (Quelle: Trierer Rathaus Zeitung)