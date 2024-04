Rad-Spektakel in der Trierer Innenstadt: Großer Preis der Stadt Trier geht in die vierte Runde

TRIER. Am 12. Mai 2024 lädt der RV Schwalbe Trier bereits zum vierten Mal zum Großen Preis der Stadt Trier powered by SWT ein. Das Rennen rund um Hauptmarkt, Dom und Porta Nigra hat mittlerweile einen festen Platz im städtischen Sportkalender sowie im überregionalen Wettkampfkalender der Radrennfahrer und verspricht auch dieses Jahr wieder ein spektakuläres Highlight zu werden.

Bereits seit Wochen trifft das Orga-Team alle Vorbereitungen, um den antretenden Radsportlern und den vielen Zuschauern entlang des 1,2 Kilometer langen und anspruchsvollen Innenstadtkurses auch dieses Jahr wieder eine einmalige Bühne für einen Radsporttag der Extraklasse zu bieten.

Verlassen kann sich der ausrichtende Verein RV Schwalbe Trier 1932 e.V. dabei auf eine Reihe von Partnern und Unterstützern, ohne die an die Realisierung eines solch komplexen Projektes nicht zu denken wäre. Das bewährte Planungskonzept wurde auch bei der mittlerweile vierten Ausgabe des „GP“ wieder den Wünschen und Erfahrungen von Sportlern und Zuschauern weiter angepasst, um einen reibungslosen Ablauf und Spaß für alle zu garantieren.

Der Trierer Hauptmarkt verwandelt sich am Renntag in ein buntes Radsportzentrum, wo ein vielfältiges und interaktives Rahmenprogramm auf Zuschauer und Fans wartet. Neben einem fortlaufenden Bühnenprogramm kann dort knallharte Rennaction an der Strecke hautnah bewundert werden, zudem lädt die Expo-Area zum Verweilen ein. Diese umfasst nicht nur Essens- und Getränkestand des Vereins, sondern auch einige Aussteller, so zum Beispiel vom Radladen Multicycle, von der Automarke Nio sowie der Rotary Club Trier-Hochwald, mit dem die „Schwalben“ im Rahmen des Hobby-Rennens gemeinsam eine Charity-Aktion zugunsten des World Bicycle Relief organisieren.

Von 11.30 bis etwa 18.00 Uhr steht die Trierer Innenstadt dann ganz im Zeichen des Radsports, wenn die Rennen der einzelnen Wertungsklassen ausgefahren werden. Für Hobby-Radfahrer bietet sich ab 15.40 Uhr die Gelegenheit, über 15 Runden das mit Pflastersteinen gespickte Geläuf unter die Räder zu nehmen und sich unter Rennbedingungen mit der Konkurrenz zu messen. Ganz ohne Startgeld, dafür aber mit jeder Menge Sachpreisen und Medaillen für alle, können junge Nachwuchsfahrer der Jahrgänge 2012-2018 in den „Fette-Reifen-Rennen“ am Nachmittag an den Start gehen.

Hier warten darüber hinaus noch weitere Preise für die teilnehmerstärksten Schulen. Als weiteren Anreiz werden in verschiedenen Lizenzrennen einzelne Prämienrunden ausgefahren, bei denen sich die Schnellsten über Weinpräsente freuen dürfen, bereitgestellt von der Trier-Olewig Event GbR.

Hobby- und Lizenzfahrer können sich unter www.swt-gp-trier.de über die ausgeschriebenen Rennen informieren und anmelden. Bereits jetzt sind die Teilnehmerfelder gut gefüllt und warten mit Zusagen namhafter Fahrer auf. Das Hauptrennen der Elite-Amateure, das voraussichtlich schnellste und spannendste Rennen des Tages, lädt ab 16.20 Uhr die besten Fahrer auf den Rundkurs und begeisterte Zuschauer an die Strecke.

Ein besonderer Dank der Organisatoren gilt bereits jetzt der Freiwilligen Feuerwehr Olewig, die mit mehr als einem Dutzend Kameraden ihre Unterstützung zugesagt hat und an der Strecke für die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern sorgen wird. Informationen für Zuschauer und Anwohner rund um den 4. Großen Preis der Stadt Trier können auch über www.swt-gp-trier.de abgerufen werden.