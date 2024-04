Saar-Pedal am 19. Mai: Autofreies Radspaß-Spektakel von Konz bis Merzig

SAARBURG. Am Sonntag, den 19. Mai findet der beliebte autofreie Erlebnistag Saar-Pedal bereits zum 29. Mal statt.

Von 10.00 bis 18.00 Uhr sind die Straßen zwischen der Stadt Konz und der saarländischen Stadt Merzig für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt und es heißt freie Fahrt für Radler, Inlineskater und Wanderer.

Gemeinsam mit allen Beteiligten stellten Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Joachim Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz, Daniel Kiefer, Bürgermeister der Gemeinde Mettlach und Christopher Klein als Vertreter der Stadt Merzig in einer gemeinsamen Pressekonferenz den Erlebnistag 2024 vor.

Der offizielle Startschuss fällt zeitgleich um 10.00 Uhr im Maierspark in Konz und im Stadtpark in Merzig. Bis 18.00 Uhr können die Teilnehmer dann die rund 40 Kilometer lange Strecke nutzen und dabei die Schönheiten des Saartals entdecken. Wer nur in eine Richtung oder abschnittsweise fahren will, kann auf die Bahn umsteigen, die parallel zur Strecke verkehrt. Zwischen Trier und Saarbrücken sind Sonderzüge im Einsatz, die mit zusätzlichen Wagen für Fahrräder ausgestattet sind. Der Transport der Räder ist in diesen Zügen kostenlos.

Saar-Pedal hat sich im Veranstaltungskalender fest etabliert und ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern und Tagesgästen beliebt. Die besondere Attraktivität von Saar-Pedal ergibt sich aus der Kombination von ungestörtem Radvergnügen in wunderschöner Landschaft und einem abwechslungsreichen und familienfreundlichen Programm, das in den 12 Aktionszonen entlang der Strecke geboten wird. In den Orten Konz, Filzen, Kanzem, Wiltingen, Schoden, Ockfen, Saarburg, Serrig, Staustufe Serrig, Saarhölzbach, Mettlach und Merzig stellen die Städte und Ortsgemeinden, Vereine und Gruppen sowie die Winzer und Gastronomen ein vielfältiges Angebot auf die Beine.

Angefangen bei traditionellen regionalen Leckereien wie Spießbraten vom Holzgrill, oder Schenkbraten gibt es auch Fischspezialitäten, Pellkartoffeln mit Quark, Erbsensuppe, Pizza sowie Kuchenbuffets, Crêpes und Waffeln, bis hin zu Bier-, Wein-, Viez und Cocktailständen – gastronomisch bleiben bei Saar-Pedal kaum Wünsche offen.

Auch das bunte Rahmenprogramm mit Konzerten der heimischen Musikvereine, Live-Bands und DJ´s gibt genügend Anlass, um unterwegs anzuhalten. Kindern wird in den Aktionszonen viel Spaß und reichlich Abwechslung mit kreativen Spielaktionen wie zum Beispiel Bikeparcours, Turmspektakel, Schneckenrutsche, Rollensprintanlage und Mitmachzirkus geboten.

Zum umfangreichen Serviceangebot gehört auch eine Pannenhilfe. Falls das Rad schlapp machen sollte, ist in Konz, Schoden, Serrig und Merzig für Hilfe gesorgt. Der Radverein „Frei Weg“ Serrig ist zusätzlich auch auf der Strecke zwischen Konz und Saarhölzbach unterwegs.

Für die Sicherung der Strecke arbeiten die Polizei, DRK, die Feuerwehren und das THW zusammen. Eingerichtet sind auch mehrere Unfallhilfestationen, die den ganzen Tag über besetzt sind.

Die Stadt Merzig startet bereits einen Tag früher, am 18. Mai in die Open-Air-Radsaison mit Live-Musik im Stadtpark.

Der Saar-Pedal-Flyer beinhaltet das ausführliche Programm sowie den Bahnfahrplan und liegt in den Tourist-Informationen in Konz (06501-6018040), Saarburg (06581-995980), Mettlach (06865-91151009) und Merzig (06861-85330) aus oder kann dort angefordert werden. Saar-Pedal ist auch bei Facebook und Instagram präsent.

Sponsoring und Organisation

Vor allem der Hauptsponsor Bitburger, der Saar-Pedal seit mehr als 10 Jahre unterstützt, trägt mit seinem Engagement entscheidend dazu bei, dass die Veranstaltung in gewohntem Umfang stattfinden kann. Des Weiteren beteiligen sich die Volksbank Trier eG und der SaarRiesling e.V., weiterhin Multicycle Cube-Store Trier, RadBusse und die AOK, die auch mit Infoständen an Saar-Pedal vertreten sind.

Veranstalter von Saar-Pedal sind die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell auf rheinland-pfälzischer Seite sowie aus dem Saarland die Gemeinde Mettlach und die Stadt Merzig. Die Koordination der gesamten Veranstaltung liegt in den Händen der Saar-Obermosel-Touristik. Die Organisation ist nur möglich durch die gute und bewährte Zusammenarbeit aller Beteiligten. Hervorzuheben ist vor allem auch die ehrenamtliche Arbeit, die an diesem Tag geleistet wird.