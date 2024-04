Kleidung fängt beim Rauchen Feuer: 70-Jährige nach Brand in Altenheim gestorben

Eine 70 Jahre alte Frau stirbt an schweren Brandverletzungen im Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen waren ihre Klamotten durch eine Zigarette in Brand geraten.

LUDWIGSHAFEN. Nach einem Brand in einem Altenwohnheim in Ludwigshafen ist eine 70-Jährige ihren schweren Verbrennungen erlegen.

Die Frau starb nach dem Brand am vergangenen Freitag noch am selben Tag im Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag gemeinsam mitteilten.

Nach aktuellem Erkenntnisstand der Ermittler geriet die Kleidung der Frau in Brand, als sie eine Zigarette rauchte.

Eine Pflegekraft versuchte, die Flammen zu löschen und erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Die Ermittlungen dauern an.