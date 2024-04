Rund 1000 Biker bei Motorradwallfahrt in Klausen

WITTLICH/KLAUSEN. Am Sonntag, 28.04.24, fand in Klausen die diesjährige Motorradwallfahrt statt. Bei bewölktem Wetter, aber milden Temperaturen, fanden rund 1000 Biker den Weg in den Wallfahrtsort.

Nach der Ankunft der meisten Teilnehmer und Aufstellung in der Eberhardtstraße und Wittlicher Straße, begann die heilige Messe unter der Leitung von Pastor Albert.

Im Anschluss fand ab 13.30 Uhr die Segnung der Motorradfahrer statt, die dann fließend in einen Korso überging. An dieser großen Ausfahrt nahmen in diesem Jahr allerdings nur ca. 350 Motorradfahrer teil.

Während der Veranstaltung wurden die Absperrungen durch die ortsansässige freiwillige Feuerwehr vorgenommen. Die beiden eingesetzten Kradfahrer begleiteten den Korso auf der gesamten Strecke. Der Verkehr auf der Korso-Strecke verlief reibungslos und ohne Probleme.

Bei einem gemütlichen Beisammensein und Live-Musik ließen die Biker den Tag ausklingen. Aus polizeilicher Sicht gestaltete sich die Veranstaltung, wie auch in den letzten Jahren, friedlich und ohne besonderen Vorkommnisse.