In Einsätzen viel effektiver: Feuerwehr Olk erhält neues Tragkraftspritzenfahrzeug

OLK. „Ein schöner Tag für die Freiwillige Feuerwehr Olk“ – darin waren sich Wehrführer Dirk Hardy, Bürgermeister Michael Holstein und der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Trier-Land, Oliver Berg, einig. Anlass für diese Aussage war die offizielle Übergabe des neuen TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser) an die Olker Wehr.

Das neue Fahrzeug ersetzt das 36 Jahre alte, inzwischen reparaturanfällige TSF. Wie Wehrführer Hardy ausführte, könne die Wehr nun dank des mitgeführten Wassers in den Einsätzen viel effektiver handeln. Auch Bürgermeister Holstein betonte, dass die Wehr jetzt wesentlich unabhängiger in Situationen agieren könne, in denen jede Minute zähle. Das neue Fahrzeug führt 750 Liter Wasser mit und hat Raum für sechs Personen. Die Anschaffungskosten liegen bei 162.000 Euro. Der Landeszuschuss beläuft sich auf 41.000 Euro.

Stellvertredener Wehrleiter Oliver Berg und Matthias Liesch, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Trier-Saarburg, dankten den Kameraden der Feuerwehr Olk für ihren Einsatz und schlossen sich den Glückwünschen an und wünschten ihnen eine allzeit gute Rückkehr aus den Einsätzen. (Quelle: Feuerwehr Trier-Land)