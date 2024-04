++ Region: Bis zu 27 Grad und Sonne am Feiertag – Gewitter möglich ++

MAINZ. In der neuen Woche dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder über Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 20 Grad freuen – am Feiertag, dem 1. Mai, sogar bis zu 27 Grad. Aber immer wieder kann es auch Regen und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Montag startet wolkig, aber es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad. Der Dienstag wird wechselnd bewölkt und im Westen gibt es am Vormittag Regen. Im Tagesverlauf sind auch Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. Weitere Schauer sind möglich, klingen aber ab. Am Feiertag ist es dann heiter und sonnig, im Westen teils wolkig bei sommerlich warmen Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Schauer und Gewitter können laut Experten nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht zum Donnerstag sind ebenfalls Regen und Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 13 und 11 Grad möglich. Am Donnerstag wird es laut Prognosen der Meteorologen örtlich Schauer und Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen geben. Bei Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad kühlt es aber nur ein wenig ab. (Quelle: dpa)