„Hair and Style Night“ in Hetzerath: Friseur-Innung begeistert mit Mode-Event

HETZERATH. Eine Show, die faszinierte: Am vergangenen Sonntag ging in Hetzerath die vierte Hair and Style Night über die Bühne. Organisiert und durchgeführt von der Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich bot das Modefachteam den Gästen aktuelle Frisurentrends, bezaubernde Make-ups, erfrischende Frühjahr-Sommer-Fashionstyles und dazu handwerklich gefertigte Schmuckkreationen.

Obermeisterin Sabine Schömann-Kuhnen, welche den Abend in charmanter Weise moderierte, ist stolz auf ihre Innung und das Erfolgskonzept der Modeveranstaltung. „Der Abend war einfach grandios“, fasst sie schwärmend zusammen. „Wir konnten mit Nicole Bielicki, der Make-up-Spezialistin von Alcina, zeigen, wie wunderschön und natürlich jede Frau mit dem passenden Make-up strahlen kann. Ob Teen- oder Best-Ager. Dazu hatten wir mehr als 20 Modelle auf dem Laufsteg und auf der Bühne. Tolle Mode und Eventpartner vor Ort und über 30 Helfer, die diesen Abend realisiert haben.“ Man spürt bei Schömann-Kuhnen die Begeisterung für die Modeveranstaltung und die Liebe, die sie für ihren Beruf und ihre Handwerkskollegen hat.

Im Modefachteam der Innung, welches die Show gestaltet hat, sind:

Christyn Anton, Frisör Creativ, Monzelfeld

Agata Burgmer, Friseurteam Schömann, Hetzerath

Julia Erz, Frisör Creativ, Monzelfeld

Magdalena Erz, Friseursalon Monika, Mülheim

Ina Fehres, Friseursalon Monika, Mülheim

Jana Laux, Friseurteam Schömann, Hetzerath

Jasmin Pitsch, Salon Lamberty, Salmtal

Isabel Resch, Friseurteam Schömann, Hetzerath

Veronika Ruf, Salon Ruf, Longkamp

Helena Thiel, Salon Evi Thiel, Speicher

Michaela Thiesen, Salon Lamberty, Salmtal

Die Aussteller 2024 und Sponsoren der Tombola Gewinne waren diesmal:

Ellert Inpetto Boutique, Trier

Die Reisewerkstatt GmbH, Hetzerath

Schmuckwerkstatt Annette Magunia, Wittlich

Optiker Lix Fleischer, Neumagen-Dhron

Weingut Dirk Doppelhamer, Neumagen-Dhron

Agentur Frauenfabrik, Sylvia Bergmann-Böhmer, Großlittgen

Moseltraum20, Cathy Merkes, Mosel

Primus – Mode für Ihn, Thomas Wagner, Schweich

Cocktailshakerz, Marco Maurer und Carolin Müllers, Lösnich

Für die nächste Hair and Style Night im Frühjahr 2025 gibt es schon Pläne. Und wie immer, wird die

Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich gemeinschaftlich eine wunderbare Show kreieren. (Quelle: Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich)