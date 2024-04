Region: Jobcenter und Arbeitsagentur zünden JobTurbo – Flüchtlinge treffen Unternehmen

WITTLICH. Am 18. April 2024 fanden zwei Veranstaltungen in einer statt: Beim Open-Hiring auf der einen Seite ging es darum, nach amerikanischem Vorbild Personalverantwortliche sowie Bewerberinnen und Bewerber direkt zusammenzubringen und mittels Angabe weniger erforderlicher Kriterien einen direkten Einstieg in den Job zu ermöglichen, entsprechend dem Slogan: first come – first hire!

Auf der anderen Seite standen Zeitarbeitsunternehmen für eine zeitgleiche Rekrutierung zur Verfügung. Veranstalter waren das Jobcenter Bernkastel-Wittlich zusammen mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service in Wittlich. Beteiligt waren außerdem die Jobcenter Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Trier sowie das Jobcenter Daun.

Die Veranstaltung stieß bei den eingeladenen Kundinnen und Kunden auf großen Zuspruch. Eine Befragung der Unternehmen offenbarte 27 für die nahe Zukunft vereinbarte Vorstellungsgespräche bzw. Arbeitsplatzbesichtigungen und Arbeitserprobungen. Alle Beteiligten zogen eine äußerst positive Bilanz und demonstrierten, wie durch Zusammenarbeit Gutes bei der Integration geflüchteter Menschen gelingen kann.

„Wir werden mit weiteren Veranstaltungen dazu beitragen, dass Bewerberinnen und Bewerber Arbeitgeber persönlich kennen lernen und damit Vermittlung aktiv unterstützen“, so Henning Bock, Leiter des Jobcenters Bernkastel-Wittlich. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)