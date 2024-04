Malu Dreyer: Girls‘ Day eröffnet Mädchen neue Perspektiven

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer freut sich über den Besuch von 44 Mädchen zum Girls‘ Day in der Staatskanzlei. „Es freut mich sehr, wie groß das Interesse daran ist, die Facetten der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Arbeit im Land Rheinland-Pfalz kennenzulernen“, so die Ministerpräsidentin.

Den Teilnehmerinnen des Girls‘ Days wurde ein vielfältiges Programm geboten, zu dem auch ein Besuch des Landtages und die Vorstellung des Berufsbildes der Polizistin, bei der auch die Diensthundestaffel der Bereitschaftspolizei vorgeführt wurde, und Informationen zum Ausbildungsberuf der Fachinformatikerin für Systemintegration gehörten.

Die Ministerpräsidentin appellierte an die Teilnehmerinnen, den Tag zu nutzen, um viele spannende Eindrücke zu sammeln und aus den verschiedenen Begegnungen und Gesprächen wertvolle Erkenntnisse mitzunehmen, die vielleicht Baustein für eine berufliche Entscheidung sein könnten.

Der Girls‘ Day ist ein bundesweites Projekt zur Berufs- und Studienorientierung von Mädchen. Am alljährlichen Aktionstag lernen Schülerinnen Berufe oder Studienfächer kennen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Angesprochen sind Mädchen ab der Klasse 5. Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland öffnen am Girls‘ Day ihre Türen für Schülerinnen, um ihnen Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik vorzustellen. Oder sie ermöglichen ihnen die Begegnung mit weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik.

„Am Girls‘ Day haben Mädchen die Gelegenheit, Berufe kennenzulernen, in denen Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Sie haben damit die Möglichkeit, Neues kennenzulernen und sich von traditionellen Rollenbildern zu lösen. Die Landesregierung beteiligt sich gerne daran, Mädchen so neue Perspektiven zu eröffnen“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)