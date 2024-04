Trierer Basketballer vor Auswärtsreise: Ein letztes Mal Hauptrunde, dann geht’s in die Playoffs!

TRIER. Letztes Hauptrundenspiel der Saison 2023/24 für die Gladiators Trier. Am Samstag, 27. April, gastieren die Trierer Korbjäger bei den Eisbären Bremerhaven. Tip-Off in der Bremerhavener Stadthalle ist am Samstag um 19:30 Uhr.

Zum letzten Mal in der regulären Saison steht eine Auswärtsreise für die Trierer Basketballprofis an. Bereits am morgigen Freitag reist der Gladiatoren-Tross in den hohen Norden, nach Bremerhaven. Dort steht am Samstag (Tip-Off: 19:30 Uhr) das letzte Hauptrundenspiel für den Tabellenführer von der Mosel an. Die Eisbären aus Bremerhaven stehen aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz der ProA, haben jedoch schon mehr als ein Spiel Rückstand auf die Playoff-Plätze und somit keine Möglichkeit mehr, die Qualifikation zur Endrunde zu schaffen. Trotz der geringen sportlichen Bedeutung der Partie geht es für die Gladiatoren um eine optimale Vorbereitung auf die bevorstehenden Playoffs und ein bestmögliches Ende einer sehr erfolgreichen Hauptrunde. Dies wird sicherlich keine einfache Aufgabe, die Eisbären konnten vier ihrer letzten fünf Spiele gewinnen und mussten sich lediglich am vergangenen Spieltag in Dresden (81:91) geschlagen geben.

Statistisch führt Nachverpflichtung Nicholas Hornsby das Team von Headcoach Steven Key mit 12,9 Punkten pro Spiel an. Auch Aufbauspieler Aaron Cook (12,4) und die beiden Flügelspieler Jarelle Reischel (12,6) und Hilmar Henningsson (12,2) übernehmen wichtige Rollen in der Bremerhavener Offensive. ProA-Routinier und Big Man Robert Oehle steuert durchschnittlich 11,2 Punkte und 6,9 Rebounds bei. In der weiteren Rotation der Eisbären stehen mit Big Man Hendrik Drescher, Scharfschütze Matthew Frierson, Flügelspieler Adrian Breitlauch und Aufbau Lennard Larysz einige gefährliche Akteure mit einer Menge ProA-Erfahrung. Im statistischen Teamvergleich wird deutlich, dass am Samstag die beiden treffsichersten Teams der ProA aufeinandertreffen. Mit einer Feldwurfquote von 48,1 % führen die Gladiatoren die Liga in dieser Kategorie an, die Eisbären folgen mit 47,4 % auf dem zweiten Platz.

„Wir fahren in voller Mannstärke nach Bremerhaven und freuen uns auf ein hochklassiges Spiel zum Abschluss der Hauptrunde. Wir gehen die Partie wie jedes andere Auswärtsspiel an und wollen unseren Rhythmus und unseren Flow beibehalten. Wie schon im letzten Spiel wollen wir versuchen, allen 12 Spielern Einsatzzeit zu geben und weiter an bestimmten taktischen Anpassungen für die Playoffs arbeiten. Wir erwarten ein schweres Spiel gegen Bremerhaven und haben natürlich den Anspruch das nächste Spiel für uns zu entscheiden“, sagt Headcoach Don Beck vor dem letzten Hauptrundenspiel der Saison 2023/24 in Bremerhaven.