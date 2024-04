Unglück an der Garage: Frau wird unter Auto eingeklemmt – Zeugen leisten wichtige Hilfe!

SAARBRÜCKEN. Eine Frau ist in Saarbrücken von ihrem rollenden Auto erfasst und darunter eingeklemmt worden. Die 50-Jährige sei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Sulzbach mit.

Lebensgefahr bestehe nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht. Das Unglück war nach dem aktuellen Erkenntnisstand geschehen, nachdem die Frau ihren Kleinwagen aus der Garage gefahren hatte und ausgestiegen war, um das Garagentor zu schließen.

Aus bislang unbekannten Gründen rollte das Auto am Donnerstagmorgen auf der steilen Einfahrt im Stadtteil Dudweiler zurück, riss das Tor aus der Verankerung und fuhr gegen die Frau. Zeugen zogen sie unter dem Auto hervor und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.