Kita Munzelsmännchen tierisch unterwegs – Zu Besuch bei Schäfer Haier und dem Bauernhof Wey

RIVENICH. Die Kindertagesstätte Munzelsmännchen in Rivenich bietet nicht nur eine sichere und liebevolle Umgebung für Kinder, sondern auch spannende Ausflüge, die ihre Neugier und ihren Entdeckungsgeist fördern. Im März und April waren die Kinder – gemeinsam mit den Erzieherinnen – auf zwei tierischen Ausflügen. Diese haben nicht nur Spaß gemacht, sondern haben auch wichtige Lernerfahrungen ermöglicht, die die Kinder noch lange begleiten werden.

So besuchten am 21. März alle Kinder aus der Wichtel- und Strolchegruppe die Schafe und Ziegen von Matthias Haier in Rivenich. Die Kinder durften dabei die kleinen Lämmer mit einer Milchflasche füttern und natürlich ganz viel streicheln. Besonders im Stall gab es für neugierigen Kinderaugen viel zu entdecken. Ein neugeborenes kleines Zicklein auf Matthias Arm war für viele wohl das tollste Erlebnis an diesem Tag.

Als kleines Dankeschön für den tollen Ausflug, sangen die Kids dem Schäfer und seiner Herde noch das Schäfchenlied. Alle waren sich einig: Es war ein ganz besonderer Vormittag für die begeisterten Munzelsmännchen.

Munzelsmännchen zu Besucher bei Bauer Wey

Einen weitere toller Ausflug für die Munzelsmännchen stand am 11. April, mit dem Besuch auf dem Bauernhof von Herbert Wey und seinem Sohn Florian, an. Bei der Ankunft am Morgen, warteten die Kühe schon sehnsüchtig auf den Besuch und bekamen gerade ihr Futter zum Frühstück. Da sie anschließend alle beschäftigt waren, konnten alle Kinder einzeln mit Herbert Wey im Kälbchengatter die „Kleinen“ streicheln und mit Heu füttern – was für alle Kinder ein tolles Erlebnis war.

Bei einer Führung durch den ganzen Stall konnte, zur Begeisterung aller, auch ein neugeborenes Kälbchen aus der letzten Nacht bewundert werden. Schließlich durften alle noch auf einem Traktor „probesitzen“ – ein tolles Gefühl! Zum Dank erhielt Herr Wey eine große Kuh-Collage, ein selbstgedichtetes Bauer Wey-Lied und ganz viel zum Naschen. Ein spannender Tag auf dem Bauernhof!