Region: Reifen bis auf Karkasse abgefahren – Polizei zieht 71-Jährigen aus dem Verkehr

IDAR-OBERSTEIN. In der zurückliegenden Nacht führte die Polizei Idar-Oberstein mehrere Fahrzeugkontrollen in Höhe der Dienststelle durch. Hier konnte ein 71-jähriger Fahrer kontrolliert werden. An seinem Ford Kuga stellten die Beamten fest, dass beide Vorderreifen derart abgefahren waren, dass bereits die Karkasse sichtbar war.

Da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Abgefahrene Reifen stellen eine hohe Gefahr gerade bei Regen, Schnee oder rutschigen Straßen dar. Die Reifen können kaum noch Querkräfte aufbauen, wodurch man gerade bei einer Kurvenfahrt viel früher die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren könnte.

Die Polizei Idar-Oberstein rät, die Profiltiefe der Reifen regelmäßig zu kontrollieren. Laut ADAC sollten Winterreifen ab einer Profiltiefe von unter 4 Millimetern und Sommerreifen ab einer Profiltiefe von 3 Millimetern erneuert werden (siehe https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/abgefahrene-reifen/). (Quelle: Polizeidirektion Trier)