BALESFELD. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, wurden am gestrigen Dienstag, 23.04.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr in der Gemarkung Krabenbüsch bei Balesfeld zwei Heizöltanks auf einem unbefestigten Feldweg am Waldrand entsorgt.

In den Heizöltanks befanden sich noch Heizölreste.

Die Polizei Bitburg (Tel. 06561-96850) bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Verursacher der Ablagerung.