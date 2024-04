Gesundheitsversorgung im Hochwald: Zukunftskonzept für Krankenhausstandort Hermeskeil

HERMESKEIL. Am gestrigen Dienstag stellte die Marienhaus-Gruppe ihr Zukunftskonzept für eine Gesundheitsversorgung in Hermeskeil vor. Landrat Stefan Metzdorf, der bei der Vorstellung des Konzeptes anwesend war, begrüßt die vorgestellten Schritte und das weitere Bekenntnis der Marienhaus-Gruppe zum Standort Hermeskeil.

„Zunächst ist es wichtig, dass nun Klarheit herrscht über die Zukunft am Krankenhausstandort Hermeskeil. Dies gibt nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des St. Josef Krankenhauses Sicherheit, sondern auch den Menschen im Hochwald.“

„Der kooperative Ansatz einer Zusammenarbeit mit weiteren Partnern ist der richtige Weg für ein kleines Krankenhaus wie Hermeskeil, den auch der Landkreis mit dem Kreiskrankenhaus in Saarburg eingeschlagen hat“, so Metzdorf. Der Kreis sei gerne bereit, bei der ebenfalls gestern angekündigten Erarbeitung eines kooperativen Ansatzes einer Notfallversorgung mitzuwirken, so Metzdorf.

Der Standort Hermeskeil sei somit auch in Zukunft ein wichtiger Standort für die Grundversorgung der Menschen. Gemeinsam mit den Maximalversorgern in Trier und dem Kreiskrankenhaus in Saarburg sei es der richtige Weg, Aufgaben und Kompetenzen zu teilen und auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung immer enger zusammenzuarbeiten, so der Landrat. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)