Er wollte ein Glas Wasser: Falscher Spendensammler bestiehlt Frau in Luxemburg

DÜDELINGEN. Am Nachmittag des 23.4.2024 wurde eine Betrugsmasche in der Rue des Champs in Düdelingen gemeldet, bei welcher sich ein unbekannter Täter unter dem Vorwand, Spenden für eine gemeinnützige Organisation sammeln zu wollen, Zutritt zu einem Haus verschaffte.

Der Täter fragte dann nach einem Glas Wasser und nutzte die kurze Unachtsamkeit der Bewohnerin aus, um Bargeld zu entwenden. Die Spurensicherung begab sich vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Oftmals werden vor allem ältere Mitmenschen Opfer dieser Betrugsmasche. Die Police Grand-Ducale bittet daher darum, insbesondere ältere Personen hinsichtlich dieser Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären.

Präventive Ratschläge zu diesen und ähnlichen Betrugsmaschen finden sich hier: https://police.public.lu/de/prevention/arnaques/arnaques-a-la-fausse-qualite.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)