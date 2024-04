„Ruhe gewinnt, die Zukunft beginnt“: Tag gegen Lärm in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Jeder Zehnte in Rheinland-Pfalz leidet laut Landesamt für Umwelt unter Straßenlärm. Die Betroffenen wohnten an Hauptverkehrsstraßen und seien dort einem mittleren Lärmpegel von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz in Mainz zum Tag gegen Lärm am Mittwoch mit.

Um Menschen im Land vor gesundheitsgefährdender Lärmbelastung durch Umgebungslärm zu schützen, werde derzeit unter Federführung des LfU der landesweit erste Lärmaktionsplan erstellt. Noch bis zum 15. Mai könnten Bürger, Gemeinden und Behörden Stellungnahmen dazu abgeben. Dann ende die zweite Phase der Beteiligung der Öffentlichkeit zur Aufstellung des Lärmaktionsplans. «Jede Eingabe wird geprüft und kann zu lärmmindernden Maßnahmen beitragen», sagte der Präsident vom LfU, Frank Wissmann.

Die Festlegung von «ruhigen Gebieten» ermögliche es, Areale vor «zunehmender Verlärmung zu schützen und den Erholungswert zu erhalten». Mit jenen ruhigen Gebieten hätten Gemeinden die Möglichkeit, planerisch Lärmvorsorge zu betreiben.

Lärm kann krankmachen

Neben zusätzlichen ruhigen Gebieten sollen über den Lärmaktionsplan auch bestehende ruhige Gebiete weiter geschützt werden. Der landesweite Lärmaktionsplan solle spätestens bis zum 18. Juli veröffentlicht werden. Guter Lärmschutz sei wichtig für Wohn- und Lebensqualität: Lärm könne zu Lern-, Konzentrations- und Schlafstörungen führen. Zudem ist laut Amt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht.

Unter dem diesjährigen Motto «Ruhe gewinnt, die Zukunft beginnt» stehen beim heutigen Tag gegen Lärm Stadt, Lärm und Klimawandel im Fokus. Der Tag gegen Lärm – International Noise Awareness Day – findet seit 1998 in Deutschland statt. Der Aktionstag soll die Aufmerksamkeit auf Ursachen von Lärm und seine Wirkungen lenken. Zudem soll sensibilisiert werden, im Alltag Lärm möglichst zu vermeiden.

Bahnlärm im Mittelrheintal

Auch das Bürgernetzwerk Pro Rheintal meldet sich zum Tag gegen Lärm zu Wort: «Im Mittelrheintal, das nach dem Bau der ICE-Strecke Köln – Frankfurt, zur europäischen Güterverkehrstrasse ausgebaut wurde, erleben die Menschen jetzt seit über zwei Jahrzehnten diesen höllischen Güterzug-Nachtlärm», hieß es in einer Mitteilung. Viele Anwohner seien bereits daran erkrankt oder verstorben.

Politiker beriefen sich darauf, im Mittelrheintal bereits verschiedene Lärmschutzmaßnahmen gemacht zu haben. «Dass das dies nicht funktioniert hat, kann jeder, der das Tal besucht, selbst hören und sich von den Anwohnern bestätigen lassen», teilte Pro Rheintal mit.

Das Netzwerk fordert seit Längerem ein Tempo-Limit von 50 Kilometern pro Stunde in Ortsdurchfahrten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte einem solchen Tempolimit eine Absage erteilt.

Die Deutsche Bahn hat ein Lärmschutzprogramm Mittelrheintal, das aus Projekten an mehreren Orten entlang des Rheins besteht. In 20 Kommunen von Leutesdorf im Norden bis Eltville im Süden sollen bis zum Jahr 2028 Lärmschutzwände entstehen. Rheinland-Pfalz, Hessen und der Bund investieren laut Bahn mehr als 130 Millionen Euro in der Region.

Die Bahnstrecke im Mittelrheintal sorgt seit Jahren für Diskussionen. Sie ist Teil einer der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen für den Nord-Süd-Verkehr. Das schalltrichterartige Tal mit dem berühmten Loreley-Felsen leidet unter dem extremen Bahnlärm. Pro Rheintal ist frustriert: Der inzwischen 27. Tag gegen Lärm sei «erneut kein Tag für die Menschen», denn es ändere sich nichts.

Lärmmelder gesucht!

Laut ökologischem Verkehrsclub VCD sind 16 Millionen Menschen bundesweit krankmachendem Lärm durch Straßenverkehr ausgesetzt. Bürgern falle es oft schwer, etwas gegen dieses Problem zu unternehmen, teilte der Umweltverband mit. Daher sei mit der Deutschen Umwelthilfe das Projekt «Ruhe bitte!» gestartet worden: Wichtiger Bestandteil sei ein Online-Tool, mit dem Lärmprobleme mit wenigen Klicks gemeldet werden könnten. So könnte bei der Verwaltung wirksamer Lärmschutz eingefordert werden. (Quelle: dpa)