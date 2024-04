Achtung Salmonellen! Hersteller ruft bei Aldi Bio-Sonnenblumenkerne zurück

DÜSSELDORF/REGION TRIER. Wegen Salmonellengefahr werden die bei Aldi verkauften «Gut Bio Sonnenblumenkerne» in der 650-Gramm-Packung zurückgerufen.

Im Rahmen von Eigenuntersuchungen seien im Produkt Salmonellen positiv nachgewiesen worden, teilte der Hersteller Estyria Naturprodukte am Dienstag über das Portal lebensmittelwarnung.de mit.

Der Rückruf beziehe sich ausschließlich auf Produkte mit der Chargennummer 23007616/1 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum März 2025.

Diese seien bei Aldi Nord in den Gesellschaften Rinteln, Lingen, Hann. Münden und Großbeeren sowie bei Aldi Süd in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Saarland sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen verkauft worden.