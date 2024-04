Region: Radsportler Stefan Feilen aus Wasserliesch bereitet sich auf das „race across Italy“ vor

WASSERLIESCH. Der 47-jährige Radsportler Stefan Feilen aus Wasserliesch (lokalo.de berichtete) steht erneut vor einer großen Herausforderung: Am 3. Mai wird er beim „race across Italy„, einem Ultradistanzradrennen über 785 km mit ca. 11500 Höhenmetern, an den Start gehen.

Der sympathische Radsportler, der seit diesem Jahr mit hochwertigen Rennrädern der Marke Cube von Multicycle in Trierweiler ausgestattet wird, hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die anspruchsvolle Strecke in einer Gesamtzeit von unter 42 Stunden zu bewältigen.

Unterstützt wird Feilen bei seinem Vorhaben von einer Begleitcrew, bestehend aus Vincent Sanktjohanser, Michael Ittenbach und seinem Trainer Daniel Jacobi von 360°Grad Training Lifestyle in Trier, die Ihn in einem Begleitfahrzeug das ihm der RV Schwalbe Trier zur verfügung stellt. Gemeinsam haben sie sich akribisch auf das Rennen vorbereitet.

Intensive Vorbereitung

Der Start ist abends um 21:28 Uhr, so dass es direkt in die Nacht hinein geht. Start und Ziel ist in Silvi an der Südostküste Italiens und es wird in einer Schleife bis zur Westküste und wieder zurück zum Startort gefahren. Dabei werden die Abruzzen zwei Mal überquert.

Die intensive Vorbereitung beinhaltete auch einen Aufenthalt im Trainingslager in Girona, Spanien, wo Stefan wichtige Grundlagenkilometer sammelte und die neuen Räder testen konnte.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Ultracycling ist Stefan Feilen bestens für die bevorstehende Herausforderung gerüstet. Bereits in der Vergangenheit konnte er seine Ausdauer und Stärke unter Beweis stellen, indem er 2022 erfolgreich das race across Germany auf dem 5 Platz über 1100 km absolvierte und bei internationalen 24-Stunden-Rennen 2 und 3 Plätze erreichte.

Während des Rennens wird Stefan Tag und Nacht ohne Schlaf oder nennenswerte Pausen fahren und alles geben, um sein Ziel zu erreichen. Wer ihn live verfolgen möchte, kann dies auf seinem Instagram-Account „stefanfeilen_widecycling“ tun und ihn virtuell bei seinem Abenteuer durch Italien unterstützen.