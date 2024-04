Suff-Fahrten in Luxemburg: Betrunkener Fahrer wird bei Kontrolle immer aggressiver

LUXEMBURG. In der Nacht zum 22.4.2024 wurde eine Polizeistreife in der Rue du Fort Wedell in Luxemburg-Stadt auf einen Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufmerksam. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden.

Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Protokoll wurde erstellt.

Ebenfalls in der Nacht zum 22.4.2024 kontrollierte eine Polizeistreife einen Fahrer in der Rue Nicolas Pletschette in Rümelingen bei dem der Alkoholtest positiv ausfiel. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten unkooperativ und wurde zunehmend aggressiver. Da er die öffentliche Ordnung störte und in seinem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurden er zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)