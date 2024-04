Schlägerei in Luxemburg: Mit Flasche angegriffen und mit Messer bedroht

LUXEMBURG. Am späten Morgen des 21.4.2024 wurde der Police Grand-Ducale eine Schlägerei in einem Parkhaus in der Rue du Commerce im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die Beteiligten, die sich ersten Informationen nach kannten, vor Ort antreffen.

Dabei soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der Täter das Opfer mit einer Flasche angegriffen und mit einem Messer bedroht haben soll. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Beim Täter konnten ein Springmesser und eine Kneifzange sichergestellt werden. Da er alkoholisiert war und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)