SPD-Politiker Kevin Kühnert zu Gast im Simplicissimus Trier

TRIER. Weder Regen, noch Kälte konnten zahlreiche Gäste am vergangenen Samstag Abend davon abhalten, einer Einladung der Trierer SPD und den Trierer Jusos zu folgen. „Kommunalwahl. Europawahl. Warum soll ich wählen gehen, Kevin?“ lautete der Titel der Veranstaltung, die im Simplicissimus am Viehmarkt anberaumt wurde und sich vor allem an Erstwählerinnen und Erstwähler richtete.

Mit „Kevin“ war niemand Geringeres gemeint als der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, der auf seiner Reise durch Rheinland-Pfalz einen Tag Zwischenstopp in Trier machte. Sympathisch und zu Fuß spaziert kam Kühnert an, ohne viel Tamtam und sofort umringt von Besucherinnen und Besuchern und einigen Passanten, die ihren Augen nicht trauten. Auch wenn die Veranstaltung längst hätte anfangen müssen – freundlich harrte er aus, hörte sich erste Meinungen und Fragen an. Soviel Zeit muss sein.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Sven Teuber (MdL und Fraktionsvorsitz der Trierer SPD) und Hasmik Garanian (Trierer Jusos) wurde dann schnell präsent, wen die versammelte Gemeinde vor sich hatte – der Generalsekretär warb eindringlich für ein demokratisches Miteinander, das der sozialen Ungerechtigkeit und aufkommenden rechtsradikalen Strömungen den Kampf ansagen muss.

„Es kann einfach nicht sein und ist mit einer Sozialdemokratie nicht vereinbar“, so Kühnert in seiner Rede, „dass Milliardäre in Deutschland prozentual um ein Vielfaches geringer besteuert werden als z.B. mittelständische Unternehmen“. Dieses Ungleichgewicht zu beseitigen, hierbei angefangen beim Mindestlohn im europäischen Standard, den, so Kühnert „viele leider noch immer nicht erreicht haben“, bis hin zur bildungspolitischen Gleichheit, müsse weiterhin das Ziel des demokratischen Miteinanders sein.

Im Anschluss an die rund 30-minütige Rede stellten Kühnert und Teuber sich den Fragen aus dem Auditorium – vor allem Erstwählerinnen und Erstwähler hatten die Gelegenheit, Ihren persönlichen Anliegen Gehör zu verschaffen.

Auf die Frage, warum rechtsradikale Strömungen momentan einen größeren Zulauf haben, skandierte der SPD Generalsekretär messerscharf: „Weil diese Menschen leider von den Phrasen und Hassreden regelrecht abgeholt werden und sich mitreißen lassen. Wenn aber z.B. ein Herr Höcke sagt, dass Kinder mit Behinderungen den deutschen Schulbetrieb aufhalten und dort nichts zu suchen haben, dann müssen wir dem mit allen demokratischen Mitteln entgegenstehen und unmissverständlich klarmachen, dass solche Bemerkungen in einer Demokratie nichts verloren haben. Gerade deswegen sei es wichtig, so Teuber, „wählen zu gehen und den demokratischen Gedanken zu unterstützen“.

Abgerundet wurde der Abend nach dem offiziellen Teil mit einem „Tunten-Bingo“ – geleitet von den beiden DragQueens Lülü und Camilla. Dass dies von der Trierer SPD in den weiteren Ablauf mit eingebunden wurde, war ein wichtiges Statement für Diversität und ein gemeinsames, friedliches und (sehr lustiges) gesellschaftliches Miteinander.