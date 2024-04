Feuerwehr Niederscheidweiler: Wehrführer im Amt bestätigt – neuer Stellvertreter

NIEDERSCHEIDWEILER. Nach einer 10-jährigen Amtszeit in der Leitung der Feuerwehr Niederscheidweiler fanden im März 2024 Neuwahlen statt. Bei einer kleinen Feierstunde ernannte Bürgermeister Manuel Follmann gemeinsam mit dem stellvertretenden Wehrleiter Dirk Minor den bisherigen Wehrführer Horst Klas für eine weitere Periode von 10 Jahren.

Der bisherige stellvertretende Wehrführer, Herr Siegfried Kauer, stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. In einer demokratischen Abstimmung sprach sich die Mannschaft für Herrn Johannes Schroden als seinen Nachfolger aus. Herr Schroden wurde dabei interimistisch zum stellvertretenden Wehrführer bestellt. Seine endgültige Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis erfolgt nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung zum Gruppenführer an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz.

Bürgermeister Follmann würdigte nicht nur die Bereitschaft der neuen Führungskräfte, Verantwortung in der Verbandsgemeindefeuerwehr zu übernehmen, sondern dankte auch Siegfried Kauer für seine engagierte Arbeit während seiner 10-jährigen Amtszeit als stellvertretender Wehrführer. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)