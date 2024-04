Mehrere Fahrzeuge in Konz aufgebrochen: Bargeld und persönliche Gegenstände geklaut

KONZ. In der Zeit vom 14.4.2024, ca. 18.50 Uhr, bis zum 15.4.2024, ca. 7.30 Uhr, wurden mutmaßlich durch zwei unbekannte Täter in verschiedenen Ortsteilen der Stadt Konz (OT Roscheid und OT Karthaus) in mehrere Fahrzeuge eingebrochen.

Die Täter nutzten hierzu einen Stein sowie mutmaßlich technische Hilfsmittel. Aus den Fahrzeugen wurden persönliche Gegenstände sowie Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg entgegen (Telefon: 06581/9155-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)