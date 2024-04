Mehrere Anwohner alarmieren um kurz nach 4 Uhr die Polizei. Geldautomaten wurden in Großrosseln in gleich zwei Bankfilialen gesprengt.

GROßROSSELN. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch Geldautomaten in zwei gegenüberliegenden Bankfilialen in Großrosseln im Regionalverband Saarbrücken gesprengt. Die Täter seien mit mehreren Autos geflohen, teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit.

Es seien um kurz nach 4 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern bei der Polizei eingegangen. Ob etwas erbeutet wurde, sei bis jetzt nicht bekannt. Auch eine Schadenshöhe könne bislang nicht beziffert werden. (Quelle: dpa)