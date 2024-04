Bei Regen Geländer durchbrochen: 18-jährige Fahrerin stürzt Böschung hinab

NUẞBACH/KUSEL. Bei einem Verkehrsunfall bei Nußbach (Kreis Kusel) ist die Fahrerin erheblich verletzt worden.

Das teilte die Polizeiinspektion Lauterecken am Dienstag mit. Demnach fuhr die 18-Jährige mit ihrem Wagen am Montagabend auf der L 386 in Richtung Rudolphskirchen, als sie in einer Kurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verloren habe.

Das Fahrzeug sei von der Fahrbahn abgekommen, habe ein Geländer durchbrochen und sei unterhalb einer Böschung zum Stehen gekommen. Die Frau sei nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Der Beifahrer wurde nicht verletzt.