Heftige Explosion am frühen Morgen: Panzerknacker schlagen wieder zu

HAUPTSTUHL. In den frühen Morgenstunden kam es am heutigen Dienstag in einer Bankfiliale in Hauptstuhl zu einer heftigen Explosion. Die Polizei geht derzeit von einer Geldautomatensprengung aus. Es ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit läuft die Täterfahndung. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter tatsächlich Bargeld erlangen konnten. Die Täter sollen mit einem schwarzem Skoda Octavia geflohen sein.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender Sache nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)