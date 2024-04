Motorradfahrer rast mit 182 über Bundesstraße und beschwert sich über Kontrolle

HOCHSPEYER. Mit 182 Stundenkilometern ist ein Motorradfahrer über die Bundesstraße 48 bei Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern gerast.

Bei erlaubten 100 km/h sei der Mann am Sonntag geblitzt und von Polizisten gestoppt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auf seine Fahrweise angesprochen, habe der Mann «pampig» reagiert und sich über die Kontrolle beschwert, hieß es.

Ihm drohen eine Geldbuße in Höhe von 700 Euro plus Gebühren, ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Der Mann war den Angaben zufolge einer von insgesamt zwölf Auto- und Motorradfahrern, die bei Geschwindigkeitsmessungen über dem Limit lagen. Vier von ihnen erhielten laut Polizei Anzeigen, acht kostenpflichtigen Verwarnungen.