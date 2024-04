„Freiheit kann man lernen“: Sparkasse Trier zeigt Fotoausstellung des Frauenhauses

TRIER. Vom 2. bis 31. Mai 2024 wird in der Hauptstelle der Sparkasse Trier in der Theodor-Heuss-Allee die Fotoausstellung „Freiheit kann man lernen“ – ein Projekt des Frauenhauses Trier gezeigt. Die Eröffnung findet am 2. Mai 2024, um 18.30 Uhr, statt.

Frauen, die mit ihren Kindern Schutz im Frauenhaus suchen, stehen an einem Wendepunkt ihres Lebens. Sie haben entschieden, dass das Leben, das sie geführt haben, weder für sie noch ihre Kinder gut und sicher ist. Nach der Flucht können sie sich neu orientieren, müssen alleine entscheiden und die Verantwortung für ihr Leben und das ihrer Kinder übernehmen.

Viele dieser Frauen leben zum ersten Mal ohne Familie, Ehemann oder Partner. Der Aufenthalt in einem Frauenhaus bedeutet oftmals eine große Veränderung im Leben der Frauen. Die Bandbreite erstreckt sich von „Ich weiß nicht, was jetzt mit mir passieren soll“ bis zu „Jetzt bestimme ich mein Leben.“

Eine betroffene Frau hat kurz vor ihrem Auszug aus dem Frauenhaus den Satz gesagt: „Freiheit kann man lernen!“ Daraus entwickelte sich die Idee, dass Frauen auf Fotos darstellen können, was für sie Freiheit bedeutet – das Projekt war geboren. Die Ausstellung findet bereits zum zweiten Mal statt. Es sind beeindruckende, ganz unterschiedliche Aufnahmen entstanden. Die Fotoserie zeigt Frauen, die sich nicht mehr verstecken wollen.

Dr. Peter Späth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier: „Die wertvolle und wichtige Arbeit des Frauenhauses unterstützen wir regelmäßig. Alle Menschen haben ein Recht auf Leben ohne Gewalt und Diskriminierung. Wir freuen uns sehr, die Fotoausstellung ‚Freiheit kann man lernen‘ des Frauenhauses Trier präsentieren zu dürfen. Wir laden herzlich alle dazu ein, sich die Ausstellung in unserer Hauptstelle im Mai 2024 anzuschauen.“

Die Eröffnung der Ausstellung am 2. Mai 2024, um 18.30 Uhr, in der Hauptstelle der Sparkasse Trier (Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier) wird mit Grußworten des Oberbürgermeisters der Stadt Trier, Wolfram Leibe, begleitet. Eine betroffene Frau wird zudem über ihre persönlichen Erfahrungen berichten.

Anmeldung unter [email protected] erbeten bis zum 26. April 2024. (Quelle: Sparkasse Trier)