Gefährliche Irrfahrt nach Party: Betrunkener Fahrradfahrer verirrt sich auf Autobahn

INGELHEIM am RHEIN. Ein betrunkener Fahrradfahrer hat sich auf dem Heimweg von einer Party auf die Autobahn verirrt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei am frühen Samstagmorgen gemeldet, dass der Radfahrer auf dem Standstreifen der A60 in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) unterwegs sei.

Wie die Polizei weiter mitteilte, folgte ein aufmerksamer Autofahrer dem Radler zu dessen Sicherheit mit eingeschaltetem Warnblinker. Den Beamten gelang es dann, den Fahrradfahrer an einer Raststätte zu kontrollieren. Dort stellte sich nicht nur heraus, dass er stark alkoholisiert war, sondern auch, dass er auf dem Nachhauseweg von der Feier «offensichtlich die Orientierung verloren hatte», wie die Polizei weiter mitteilte. «Wie er auf die Autobahn und letztlich zu der Raststätte gelangt war, konnte er nicht sagen», hieß es.

Die Beamten stellten sein Fahrrad sicher und nahmen auf der Dienststelle eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (Quelle: dpa)