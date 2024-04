Bauernverbände: Erdbeeren können in Rheinland-Pfalz früh geerntet werden

KOBLENZ/MAINZ. Rot, süß und saftig: Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich dieses Jahr früher auf heimische Erdbeeren freuen. «Insgesamt sind wir früh mit der Ernte», sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd.

«In diesem Jahr hatten wir einen milden Winter und in den letzten Tagen gab es noch mal viel Sonnenschein und hohe Temperaturen auch in der Nacht.» Sein Kollege aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz stimmt dem zu: «Das Wetter war regnerisch und bewölkt. Die Temperaturen waren allerdings erhöht», sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Herbert Netter. Deshalb sei mit einer Ernte der Freilanderdbeeren schon Ende April zu rechnen – also ein bis zwei Wochen früher als in kälteren Jahren.

Die Landwirte im Bundesland blicken positiv auf die Saison. «Die Voraussetzungen sind gut, es gab keine Frostschäden», erklärte Köhr. «Stand heute steht einem guten Start und einer guten Saison nichts im Wege.» Wie die Saison dann wirklich verlaufe, werde sich aber erst noch zeigen.

Noch müssen sich die Liebhaber von regionalen Erdbeeren aber gedulden. «Heimische Freilandware ist noch nicht im Angebot», sagte Netter. Und wie tief müssen die Menschen für die Erdbeeren dieses Jahr in die Tasche greifen? «Der Mindestlohn hat sich noch mal erhöht, die Kosten für die Produktion sind auch noch mal gestiegen», sagte Köhr. «Es ist aber nicht so, dass wir im Vergleich zum Vorjahr größere Preissprünge zu erwarten haben.» Die ersten seien meist etwas teurer, im Laufe der Saison senke sich der Preis aber wieder ein wenig ab. (Quelle: dpa)