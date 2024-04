VG Daun: Drohne mit modernster Technik unterstützt künftig Feuerwehreinsätze

ÜDERSDORF. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Daun erhalten zukünftig Unterstützung aus der Luft, denn sie werden um eine sog. Drohneneinheit verstärkt. Bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin konnte Bürgermeister Thomas Scheppe die Drohne nun offiziell an die Wehrleitung und die Freiwillige Feuerwehr Üdersdorf, bei der die Drohne stationiert wird, übergeben.

Drohnen haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Sie ermöglichen Luftaufnahmen aus bislang schwer zugänglichen Perspektiven und sind vielfältig einsetzbar – so auch im Brand- und Katastrophenschutz. „Drohnen eröffnen neue Möglichkeiten für Feuerwehreinsätze. Mit ihren Echtzeitbildern liefern sie wichtige Informationen, beispielsweise über das Ausmaß eines Brandes, und ermöglichen so u. a. eine umfassende Lageerkundung. Dank der integrierten Wärmebildkamera sind sie außerdem eine schnelle und zuverlässige Hilfe bei Such- und Rettungseinsätzen sowie der frühzeitigen Erkennung von Bränden. Daher freue ich mich, dass wir unsere Einsatzmöglichkeiten mit der Einrichtung einer Drohneneinheit erweitern können“, so Scheppe.

Die nun übergebene Einsatzdrohne verfügt über eine moderne Kameratechnik inkl. einer Wärmebildkamera sowie eine Kombination aus Scheinwerfer und Lautsprecher. Außerdem ermöglicht sie ein GPS-Tracking und ist wetterbeständig, sodass sie auch bei starkem Regen und Wind eingesetzt werden kann. Durch die vorhandene Akku- und Ladeinfrastruktur ist, bis auf Zwischenlandungen zum Akku-Wechsel, ein ununterbrochener Einsatz der Drohne möglich. Das Bild der Drohne wird in Ultra-HD-Qualität auf einen Monitor und zwei Tablets übertragen, bei Bedarf kann die Übertragung auf weitere Endgeräte ausgeweitet werden. Dabei arbeitet die Drohneneinheit vollkommen autark, das heißt, sie ist unabhängig von weiteren Einheiten bzw. deren Infrastruktur.

Seit Oktober 2023 verfügt die Feuerwehr bereits über eine kleinere Übungsdrohne, mit deren Hilfe die derzeit acht Drohnenpiloten den Einsatz und die Funktionsweise der Drohne erproben konnten. Auch absolvierten sie die erforderliche Fernpilotenausbildung. Die Einsatzdrohne befindet sich seit Ende Januar im Übungsbetrieb. Derzeit werden die Strukturen zur Alarmierung der Drohneneinheit geschaffen. Sobald die Einsatzbereitschaft hergestellt ist, wird ein Mitglied der Drohneneinheit dauerhaft in die Einsatzleitung der Gemeinde integriert.

„Die Drohne liefert wertvolle Echtzeitinformationen, die uns bei der Planung und Koordination von Einsätzen unterstützen werden. Daher freue ich mich sehr, dass uns zukünftig eine Drohneneinheit verstärkt. Ein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Üdersdorf, die sich mit großem Engagement dem Aufbau und dem Betrieb der Drohneneinheit widmet. Ein Dank gilt auch dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Üdersdorf, der die Anschaffung von zwei Tablets und einem Laptop zur Übertragung der Drohnenaufnahmen finanziert hat“, erklärt Wehrleiter Thomas Simonis im Rahmen der offiziellen Übergabe.

Um die Drohnenpiloten stetig im Umgang mit der Drohne zu schulen, wird die Drohne zu Übungszwecken innerhalb der Verbandsgemeinde Daun, überwiegend im Bereich der Ortsgemeinde Üdersdorf, genutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei ausschließlich um Flugübungen handelt, es werden keine Bild- oder Videoaufnahmen erstellt. Die eingesetzte Drohne ist durch ihre auffällige Beklebung erkennbar, während die Feuerwehrkräfte durch ihre Feuerwehrjacken und gegebenenfalls Feuerwehrfahrzeuge identifizierbar sind. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Daun)