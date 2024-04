Mertesdorf: Busumleitung wegen Bauarbeiten

MERTESDORF. Die Straße Zum Johannisberg in Mertesdorf wird von Montag, 15. April, 8 Uhr, bis einschließlich Montag, 22. April 2024, 18 Uhr, wegen Bauarbeiten voll für den Verkehr gesperrt.

In diesem Zeitraum können die Schulbusse der Linie 30 in Mertesdorf die Haltestelle Zum Johannisberg nicht anfahren. Die Stadtwerke bitten Schülerinnen und Schüler, in diesem Zeitraum an die Haltestelle Zur Festung oder Dorfbrunnen auszuweichen. Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)