++ Trier: „Wasserratten“ aufgepasst – NordBad startet früh in die Saison ++

TRIER. Bereits am Samstag, den 13. April startet das NordBad an der Mosel dieses Jahr in die zweite Badesaison nach der grundlegenden Sanierung.

„Das NordBad ist ein wichtiger Anlaufpunkt für sportbegeisterte Bahnenzieher. Wir sind froh, dass wir dieser Zielgruppe schon früh im Jahr ein Angebot unter freiem Himmel machen können. Gerade die Frühschwimmer profitieren von der Freibadatmosphäre und der frühen Öffnungszeit ab 6:00 Uhr morgens“, erklärt SWT-Betriebsleiter Christian Reichert.

„Die frühe Öffnung ist durch unsere energieeffiziente Heiztechnik in Kombination von Solarthermie und Biomethan möglich“, ergänzt Helfried Welsch, Geschäftsführer der SWT Bäder GmbH, „Unser Anliegen ist es, unseren Badegästen ein möglichst umfassendes Bäder-Angebot zu bieten. Für die Freibadsaison 2024 schärfen wir das Profil unserer Freibäder deshalb weiter. Im NordBad betonen wir den sportlichen Charakter. Das SüdBad gilt als unser Schönwetterbad mit Familien- und Freizeitcharakter.“

Im NordBad gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis samstags 06:00 bis 19:00 Uhr, sonn- und feiertags 10:00 bis 18:00 Uhr.

Folgende Eintrittspreise gelten in den SWT-Freibädern: Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), eine 10er-Karte kostet für Erwachse 44 Euro (ermäßigt 24 Euro) und eine Saisonkarte liegt bei 150 Euro (ermäßigt 100 Euro). Weitere Infos unter www.swt.de/nordbad.