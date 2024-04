Mehr als nur Laut: Rock- und Metal Highlights wie New Model Army in unserer Region

TRIER. Für Fans des „lauteren Klangs“ stellt Lokalo.de eine Auswahl an herausragenden Rock- und Metal-Events in unserer Region vor. Von den explosiven Andernacher Metalltagen bis hin zur mitreißenden Rocknacht in Saarlouis bieten wir ein breites Spektrum an Erlebnissen für alle Liebhaber von verzerrten Gitarren und donnernden Drums.

Ein besonderes Highlight in unserem Angebot ist das bereits fast komplett ausverkaufte Open-Air Konzert von New Model Army am 19. Juli im Brunnenhof in Trier. Die britische Band, seit 1980 aktiv, hat mit ihrem 16. Studioalbum „Unbroken“ erneut ihre musikalische Meisterschaft unter Beweis gestellt. Voller Gitarren, schneidendem Gesang und mit einer Betonung auf Bass und Schlagzeug, die ihre gesamte Arbeit kennzeichnet, präsentiert sich „Unbroken“ als kraftvolles Statement einer Band, die auch nach vier Jahrzehnten noch mit Leidenschaft und Energie dabei ist.

Verrückte Fakten über die Band:

16 Studioalben

Ihr Durchbruch erfolgte mit „51st State“ 1986, auf dem Album „Ghost of Cain“ (Coverversion von Ashley Cartwrite ’79).

Obwohl sie als Protestband bekannt sind, betont Sullivan, dass sie keine sind.

1991 erlitt Sullivan einen Stromschlag durch einen defekten Verstärker und musste reanimiert werden.

Der erste Bassist, Stuart Morrow, spielte die Leadgitarre auf dem Bass.

Ihr erstes Deutschland Konzert fand am 23. September 1984 in Hamburg vor einem Dutzend Zuschauern statt

Tauchen Sie ein in die Welt von New Model Army und erleben Sie ihre legendäre Präsenz live am 19. Juli in Trier. Die Tickets für dieses außergewöhnliche Ereignis und weitere Rock- und Metal-Highlights sind in unserem Ticketshop erhältlich. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und seien Sie Teil dieses unvergesslichen Musikspektakels! (mf)

Hier ist der Link zu unserem Ticketshop und den einzelnen Events:

Zum lokalo.de Ticketshop

Hier gibt es die Tickets für: New Model Army

Hier gibt es die Tickets für: Andernacher Metalltage

Hier gibt es die Tickets für: My´tallica Tribute Band

Hier gibt es die Tickets für: Rocknacht Osburg

Hier gibt es die Tickets für: Rock Night, Saarlouis