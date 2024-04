Restaurant, Apotheke und Supermarkt – Mehrere Einbrüche im Trierer Stadtgebiet

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es in den vergangenen Tagen gleich zu mehreren Einbrüchen im Trierer Stadtgebiet.

Demnach versuchten am Sonntagabend, 7. April, gegen 20:40 Uhr, unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Edeka in der Trierer Zurmaiener Straße zu verschaffen. Vermutlich flüchteten die Täter unverrichteter Dinge, als der Alarm auslöste.

Zwischen Montag, 8. April, 18:30 Uhr, und Dienstag, 9. April, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Apotheke in der Augustinusstraße in Trier. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt.

Am Mittwoch, 10. April, zwischen 2 Uhr und 5:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Tür im Wintergarten Zutritt zu einem Lokal am Kornmarkt in Trier. Die Täter machten ein Licht im Restaurant an und versuchten erfolgslos die Tür zu einem Büroraum aufzubrechen. Ohne Beute flüchten sie unerkannt durch die Küchentür.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290