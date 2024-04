Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier: Schülerin holt 1. Preis im Bundeswettbewerb Fremdsprachen

TRIER. Margaux Laus (Jgst. 12), Schülerin des Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasiums, hat durch ihre Fremdsprachenkenntnisse beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen so gepunktet, dass sie einen 1. Preis gewonnen hat und somit in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen wurde.

Der Solo+ Wettbewerb verlangt herausragende Kompetenzen in zwei Fremdsprachen, die die Schülerinnen und Schüler sich unter gewissen Auflagen für diesen Wettbewerb aussuchen können. Margaux ist mit Englisch und Französisch ins Rennen gegangen und hat sich mit herausragenden Video- und Audiobeiträgen in diesen zwei Fremdsprachen gegenüber 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland durchgesetzt und das Finale erreicht.

Drei Tage lange galt es Podcasts zu entwickeln, sich schriftlichen Aufgaben zu stellen, in

Gruppen über aktuelle Themen zu diskutieren und ein Prüfungsgespräch vor zwei Juroren

durchzuführen bis am Sonntag das Ergebnis feststand: Margaux Laus erreichte einen 1. Platz – mit

sieben anderen aus ganz Deutschland – und wird somit in die Studienstiftung des Deutschen

Volkes – eine der renommiertesten Stiftungen für Stipendien aufgenommen. (Quelle: Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier)