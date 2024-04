Naturpark Saar-Hunsrück: Schottergärten in blütenreiche  Gärten umwandeln

HERMESKEIL. Vorgärten spielen eine besondere Rolle im Klima- und Artenschutz. Daher ist es wichtig, dass die Lebensgrundlagen für Pflanzen, Insekten und Tiere optimiert werden.

Die Umwandlung von Schottergärten in naturnahe, buntblühende Grünflächen trägt zur Klimaanpassung und Biodiversität bei, da Regenwasser wieder versickern kann, die Temperaturen ausgeglichen werden und genügend Nahrung und Lebensraum für Pflanzen, heimische Insekten und Kleintiere gegeben ist.

Insgesamt würde der Rückbau von Schottergärten, versiegelten Flächen etc. eine Aufwertung des Lebensraumes für viele Pflanzen sowie Tier- und Insektenarten bedeuten und wäre ein Beitrag für einen klimaangepassten, nachhaltigen und insektenfreundlichen Garten vor der Haustüre.

Tipp: Auch die Blume des Jahres, die Grasnelke (Armeria maritima), kann für einen blütenreichen Garten einen Beitrag leisten. Sie ist ein Multitalent, was ihre Standortansprüche betrifft. Sie verträgt sowohl magere als auch salzige oder mit Schwermetallen belastete Böden. Sie kann im Garten als niedrigwachsende, polsterartige, sommergrüne, ausdauernde Staude, direkt neben Thymianteppichen etc. angepflanzt werden. Aufgrund ihrer langen Blütezeit von Mai bis Oktober liefert sie ausreichend Nektar und Pollen für Wildbienen, Schmetterlinge etc. und ist somit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten.

Weitere Infos unter: https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/ALL/82F03A0196CC3BA9C12586D3004A9C06/$FILE/Neuanlage%20statt%20Schottergarten.pdf; https://loki-schmidt-stiftung.de/blume-des-jahres/2024. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück)