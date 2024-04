Messerangriff in der Bahn: 20-Jähriger schwer verletzt

In einem Zug in Rheinland-Pfalz kommt es zu einem Messerangriff. Es gibt einen Schwerverletzten, der mutmaßliche Täter wird gefasst.

LAHNSTEIN/KOBLENZ. In einem Zug zwischen Koblenz und Lahnstein am Rhein ist am Montagmittag ein Mensch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Es bestehe keine Lebensgefahr, berichtet ein Polizeisprecher.

Nach derzeitigem Stand gerieten gegen 11.55 Uhr zwei männliche Personen während der Fahrt offensichtlich in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 20-jährige Geschädigte iranischer Herkunft offensichtlich mit einem Messer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der 35-jährige Tatverdächtige sudanischer Herkunft konnte festgenommen werden. Es besteht keine weitere Gefahr für unbeteiligte Personen. Der Geschädigte wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Durch die Anzeigenaufnahme und die Ermittlungen am Bahnhof Lahnstein kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz dauern an.