Update: Unfall mit zwei toten Bikern im Westerwald – So war der Hergang

MALBERG. Wie von lokalo.de berichtet, verunglückten bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Westerwald sind am Ostersonntag beide Fahrer tödlich.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt, befuhr nach dem Stand derzeitiger Ermittlungen ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein die L281 von Malberg aus kommend in Richtung Gebhardshain. Ca. 150 Meter nach Ortsausgang Malberg setzte er zu einem Überholvorgang von vier vor ihm fahrenden PKWs an, obwohl die Überholstrecke durch eine Kuppe nicht komplett überschaubar war und ein Überholen durch eine durchgezogene Linie untersagt war.

Kurz vor dem Kuppenbereich kollidierte dann der 57-Jährige mit einem plötzlich im Gegenverkehr auftauchenden 58-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Altenkirchen, der aus Richtung Gebhardshain kommend die L281 in Richtung Malberg befuhr. Es kam zu einem unvermeidbaren Frontalzusammenstoß der Zweiräder, wobei der 57-jährige Verursacher durch die Wucht des Zusammenstoßes auf den unmittelbar zuvor überholten PKW einer 36-jährigen Fahrerin geschleudert wurde und erst im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen kam.

Der 58-jährige, entgegenkommende Fahrer stürzte auf den von ihm aus gesehen rechts angrenzenden Grünstreifen. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten noch zwei weitere involvierte PKWs. Durch die Schwere des Zusammenstoßes erlagen beide Motorradfahrer noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern und der Einsatz angeforderter Rettungskräfte waren nicht erfolgreich.

An beiden Zweirädern entstand Totalschaden, der Sachschaden insgesamt beläuft sich auf über 30.000.- Euro. Die Fahrbahn musste über mehrere Stunden gesperrt bleiben. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei Absperrmaßnahmen auch gegenüber Schaulustigen. Aufgrund des Ausmaßes der Unfallstelle wurde ein Spezialteam aus Koblenz zur Unterstützung hinzugezogen, das das objektive Spurenbild auch unter Zuhilfenahme einer Drohne dokumentierte. (Quelle: )