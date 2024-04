Region: Pfui Teufel! Unbekannter entsorgt 180 benutzte Windeln auf und neben der Straße

MORBACH. Am frühen Montagmorgen, 8. April, machte die Polizei – nach vorherigem Hinweis – eine „stinkende“ Entdeckung auf der K 88, zwischen Gornhausen und der Einmündung der K95 (Straße nach Morbach-Elzerath). Ein bislang unbekannter Verursacher entsorgte hier etliche Babywindeln.

Insgesamt befanden sich in dem Streckenabschnitt an fünf Ablageörtlichkeiten rund 180 benutzte Babywindeln auf der Fahrbahn und im Straßengraben. Dem Anschein nach dürften die Windeln in der Nacht zuvor dort entsorgt worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verursacher, geben können , werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.