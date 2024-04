Spektakulärer Unfall: PKW knallt frontal gegen Bauschuttcontainer auf Bürgersteig

VÖLKILNGEN-HEIDSTOCK. Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 12.35 Uhr, ereignete sich in Völklingen-Heidstock in der Gerhardstraße ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann kam nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei prallte er frontal gegen einen auf dem Bürgersteig abgestellten Bauschuttcontainer. Der Container wurde durch die Wucht des Aufpralles auf die Motorhaube des PKWs aufgeladen und drehte sich um 90 Grad. Bei der Drehung stieß der Container gegen einen davor geparkten Transporter.

Der Container musste in der Folge von der Feuerwehr von dem Fahrzeug gehoben werden, damit der hinzugerufene Abschleppdienst den PKW bergen konnte. Der Unfallverursacher wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Bergungsarbeiten musste die Gerhardstraße für die Dauer von 45 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 10000,- Euro. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)