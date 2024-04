Grimburg: Mehrere Kanaldeckel in der Hauptstraße ausgehoben

GRIMBURG/HERMESEKEIL. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, wurden in der Nacht vom 6. auf den 7. April wurden in der Hauptstraße in Grimburg mehrere Kanaldeckel von bislang unbekannten Tätern aus dem Kanalschacht herausgehoben und hochkant wieder eingesetzt.

Ob Verkehrsteilnehmer hier konkret gefährdet wurden steht bis dato noch nicht fest. Dabei scheint es jedoch nur vom Zufall abhängig gewesen zu sein, dass es zu keinem schädigenden Ereignis kam.

Verkehrsteilnehmer, welche durch die ausgehobenen Kanaldeckel gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter(n) machen können, möchten sich umgehend mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung setzen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.