Flutlicht-Matchball! So kann die Trierer Eintracht am Freitag Meisterschaft und Aufstieg sichern!

TRIER. Die Trierer Eintracht marschiert unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft und direktem Wiederaufstieg in die Regionalliga. Am kommenden Freitag, 12. April, kann der SVE im Heimspiel gegen Kaiserslautern II auch rechnerisch alles klar machen – und das sieben Spieltage vor Schluss! Die Ausgangslage für eine Aufstiegs- und Meisterfeier vor heimischen Publikum hervorragend.

Nach dem 3:0 Auswärtssieg bei der Spvgg. Quierschied steht die Trierer Eintracht unangefochten mit 82 Punkten nach 30 Spieltagen auf dem 1. Tabellenplatz der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Pirmasens und Gonsenheim mit 59 und 58 Punkten.

Mit einem Vorsprung von 23 Punkten den zweiten Tabellenplatz bei noch acht verbleibenden Spieltagen, also noch insgesamt 24 zu vergebenen Punkten, kann die Eintracht schon am 31. Spieltag Meisterschaft und Aufstieg sichern und das vor eigenem Publikum im altehrwürdigen Moselstadion.

Die Ausgangslage:

Gewinnt der SVE das Heimspiel gegen Lautern II ist der SVE sicher Oberliga-Meister! Egal wie Verfolger Pirmasens am Samstag gegen Rot-Weiss Koblenz spielt.

Spielt der SVE Unentschieden wäre Trier am Freitag noch nicht zu 100 % aufgestiegen – denn siegt Pirmasens am Samstag, beträgt der Vorsprung 21 Punkte bei noch sieben zu spielenden Spieltagen (noch 21 mögliche Punkte). Betrachtet man jedoch das großartige Torverhältnis des SVE sowie den direkten Vergleich (der SVE gewann in Pirmasens mit 1:2) gegenüber Pirmasens – ein fast ausschließlich theoretisches Rechen-Modell.

Spielt der SVE Unentschieden und Pirmasens gewinnt am Samstag nicht, ist die Eintracht am Samstag aufgestiegen.