Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß von Motorrad und Auto

Bei einem Überholmanöver in der Pfalz kollidiert ein Motorrad mit einem Wagen. Der Zweiradfahrer stürzt, im Auto wird ein Mädchen leicht verletzt.

GROSSKARLBACH. Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Bad Dürkheim sind der Fahrer eines Motorrads und ein im Auto sitzendes Kind verletzt worden.

Das teilte die Polizeiinspektion Grünstadt am Samstag mit. Demnach wollte der Motorradfahrer am Freitagabend auf der L520 zwischen Bissersheim und Großkarlbach einen Linienbus überholen, als sein Zweirad mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß.

Der 23-Jährige sei etwa 10 bis 15 Meter über das Fahrzeug geschleudert worden und kurz bewusstlos gewesen, hieß es.

Während die Autofahrerin demnach unverletzt blieb, verletzte sich ihre siebenjährige Tochter durch einen ausgelösten Airbag leicht am Hals. Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand demnach Totalschaden.

Die Ermittlungen ergaben der Polizei zufolge, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und am Motorrad ein falsches, nicht zugelassenes Kennzeichen befestigt war. Ihn erwartet unter anderem ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen fahrlässiger Körperverletzung des Kindes.