Police Grand-Ducale meldet mehrere Vorfälle – Mann mit Messer am Bein verletzt

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Vorfälle.

Am Nachmittag des 5.4.2024 kam es zu einem Zwischenfall am Bahnhof von Luxemburg-Stadt, bei dem das Opfer von einem Täter mit einem Messer am Bein leicht verletzt wurde. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief positiv. Bei der Körperdurchsuchung konnten beim Mann ein Messer und Cannabis sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die erkennungsdienstliche Behandlung des Tatverdächtigen, sowie Protokollerstellung an.

Am Abend des 5.4.2024 wurde eine alkoholisierte Person in einem Supermarkt in Düdelingen gemeldet, die Kunden und das Personal belästigen würde. Eine Polizeistreife konnte den besagten Mann vor Ort antreffen. Da sich dieser unkooperativ gegenüber den Beamten verhielt, wurde entschieden denselben zwecks Ausnüchterung im Arrest unterzubringen.

In der Nacht zum 6.4.2024 wurde eine Polizeistreife in der Rocade de Bonnevoie in Luxemburg-Bonneweg auf ein Fahrzeug aufgrund seines gefährlichen Fahrverhaltens aufmerksam. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)