Sperrung auf der A61: PKW weicht Wildtier aus und knallt in Mittelschutzplanke

MECKENHEIM. Am Abend des 5.4.2024 kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden in Höhe des Parkplatzes Goldene Meile.

Nach aktuellem Ermittlungsstand musste die Fahrzeugführerin eines PKWs einem Wildtier ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nachdem das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke prallte, blieb dieses mittig der Fahrbahn zum Stehen. Die Richtungsfahrbahn Süden blieb zum Zwecke der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Goldene Meile umgeleitet. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)